Asking Ukraine to make territorial concessions is endorsing genocide……

Yana Rudenko

My super power is being Ukrainian

Dec 12, 2023

Asking ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ#Ukraine to make territorial concessions is endorsing genocide, violating international law, and appeasing colonial ambitions in the 21st century.

Territorial concessions is not peace, it is the occupation.

๐Ÿฉธ Occupation entails ๐ญ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž, ๐ฌ๐ž๐ฑ๐ฎ๐š๐ฅ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž, ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ง๐ข๐š๐ฅ ๐จ๐Ÿ ๐จ๐ง๐ž’๐ฌ ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐ฒ, ๐๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐œ๐ข๐›๐ฅ๐ž ๐š๐๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐จ๐ง๐ž’๐ฌ ๐จ๐ฐ๐ง ๐œ๐ก๐ข๐ฅ๐๐ซ๐ž๐ง, ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ ๐ ๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ฌ. Eastern Europe is all too familiar with these atrocities, having experienced them after being handed over to ๐ฆ๐จ๐ฌ๐œ๐จ๐ฐ’๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ following World War II.

Didn’t we attempt to appease dictators through territorial concessions that violated international law?

Is it acceptable for American and European leaders, who are leaders of the democratic progressive world, to breach international law?

It appears that in free democracies, money also takes precedence over principles.

๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง colonial ambitions have been satisfied by the world several times already:

๐Ÿ‘‰ in 1992 when the ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง ๐Ÿ๐ž๐๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐œ๐œ๐ฎ๐ฉ๐ข๐ž๐ Moldova,

๐Ÿ‘‰ in 1995 and 1999 when it ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐๐ž๐ Chechnya,

๐Ÿ‘‰ in 2008 when it ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐๐ž๐ Georgia, and

๐Ÿ‘‰ in 2014 when it ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐๐ž๐ Ukraine, occupying Donetsk and Luhansk regions and illegally annexing Crimea, and

๐Ÿ‘‰ in 2022-23 there is another attempt.

Did silence and inaction appease ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง colonial ambitions?

No, they only served to embolden ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š and fuel its desire for more.

I know that less people will ๐๐ข๐ž in the war against ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š than under the ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง occupation. It is bitter sad unfair cruel reality.

StandWithUkraine #Security #Military

