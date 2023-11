Last family photo in Mariupol on March 2, 2022

Yana Rudenko

Yana Rudenko

My super power is being Ukrainian

Nov 20, 2023

In two weeks, the house was bombed, and the three girls in the photo were buried on the territory of the kindergarten opposite.

๐Ÿ’” This photo looks all too familiar, as I witnessed it with my own eyes. I am grateful that my parents were not with me.

๐€๐ง๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ “๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง” ๐จ๐Ÿ ๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐›๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง ๐Ÿ๐ž๐๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐จ๐ฏ๐ข๐ž๐ญ ๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ง, ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข๐ซ๐ž, ๐š๐ฌ ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐ฆ๐จ๐ฌ๐œ๐จ๐ฐ) ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐œ๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ญ๐ก๐จ๐ฎ๐ฌ๐š๐ง๐๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฐ๐š๐ซ ๐œ๐ซ๐ข๐ฆ๐ž๐ฌ, ๐ ๐ž๐ง๐จ๐œ๐ข๐๐ž, ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ ๐ž๐ซ๐š๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ก๐ฎ๐ง๐๐ซ๐ž๐๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฌ๐ช๐ฎ๐š๐ซ๐ž ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ ๐ ๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ฌ.

Mariupol, a city that previously accommodated around 450,000 residents, the UN estimates that as much as 90% of its multi-story residential buildings have been damaged or completely destroyed.

How many ๐๐ข๐ž๐ ๐ฎ๐ง๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ž? We don’t have the right to forget or give up. Our aim is Justice. Only Justice can ensure for us long-lasting Peace.

#StandWithUkraine #Justice

To see more from Yana, click original article:

https://www.linkedin.com/posts/yana-rudenko_standwithukraine-justice-activity-7132319310634442752-xrYN?utm_source=share&utm_medium=member_ios

