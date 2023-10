Yana Rudenko

My super power is being Ukrainian

Oct 11

The world, please, be consistent.

โŒ ๐ก๐š๐ฆ๐š๐ฌ ๐ข๐ฌ ๐š ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง โŒ โŒ ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ž โŒ

But if we act the same as the do, What is the difference between us and them?

For almost 600 day of the ๐Ÿ๐ฎ๐ฅ๐ฅ-๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ž ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š’๐ฌ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž and ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐œ๐ซ๐ž๐ฌ in Bucha, Izium, ๐ญ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐š๐ฆ๐›๐ž๐ซ๐ฌ in Kherson and in all regions, destruction of Mariupol and Bakhmut, ๐œ๐ก๐ข๐ฅ๐๐ซ๐ž๐ง ๐š๐›๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ ๐š๐ญ๐ญ๐š๐œ๐ค๐ฌ on critical infrastucture, busy city centre and railway stations.

The whole world told me donโ€™t generalise but why do you generalize now?

#HumanRights #Juctice

Yanaโ€™s video:

https://www.linkedin.com/posts/yana-rudenko_humanrights-juctice-activity-7117829437869408256-An66?utm_source=share&utm_medium=member_ios

