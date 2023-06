June 28th is 🇺🇦 Ukraine’s Constitution Day

YANA RUDENKO

Ukraine was the last country to approve its constitution after the dissolution of the soviet union. It was a struggle for the Ukrainian people for their country and future.

Many political forces, especially those with left-leaning ideologies, were opposed to any constitution.

๐Ÿ‘‰ The second president wanted to expand presidential rights.

๐Ÿ‘‰ National Democrats insisted on the blue and yellow flag and Tryzub.

๐Ÿ‘‰ The communists were against Ukrainian as the state language.

It was the longest parliamentary session, lasting even into the night.

๐Ÿ™๐Ÿผ At 9:18 on June 28th, with 312 votes in favor, the constitution was adopted.

“It’s hard to talk about because tears well up.”

“Finally, the coat of arms, flag, and anthem have been immortalized. All of it is Ukrainian.”

From Chapter I, Article 1 of the Constitution:

๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ข๐ฌ ๐š ๐ฌ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ข๐ง๐๐ž๐ฉ๐ž๐ง๐๐ž๐ง๐ญ, ๐๐ž๐ฆ๐จ๐œ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐œ, ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ฎ๐ฅ๐ž-๐จ๐Ÿ-๐ฅ๐š๐ฐ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ž.

From Chapter I, Article 2 of the Constitution:

๐“๐ก๐ž ๐ฌ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ง๐ญ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ž๐ฑ๐ญ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐ญ๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐ ๐ก๐จ๐ฎ๐ญ ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ.

๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ข๐ฌ ๐š ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ž.

๐“๐ก๐ž ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐จ๐ซ๐๐ž๐ซ ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐›๐ฅ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐š๐›๐ฅ๐ž.

From Chapter I, Article 5 of the Constitution:

๐“๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐จ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐ž๐š๐ซ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฌ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ง๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐จ๐ง๐ฅ๐ฒ ๐ฌ๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ฉ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐ข๐ง ๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž.

๐Ÿ’Ž Ukrainians have demonstrated their commitment to democracy, freedom, and independence

through three revolutions, eight years of the invasion of Ukraine’s East and Crimea, and an additional 1.5 years of a full-scale invasion. We defend our homes against ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ฌ and fight for a better future for our children.

If you share these values, stand with us. Stand with Ukraine!

