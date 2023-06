From the LinkedIn page of Yana Rudenko

June 10

๐Ÿ’ฅ The destruction of the Kakhovska Dam by russians is a red line for me and many Ukrainians.

๐ŸŒ But it should be a red line for the whole international community

The dam ruination represents the intended deliberate mass destruction of an entire region, with long-term consequences. We will have to address the negative consequences for years, costing billions of ๐Ÿ’ต

๐ˆ ๐ฌ๐ž๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฅ๐ž๐š๐ซ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง๐ฌ: ๐ฆ๐š๐ฑ๐ข๐ฆ๐ข๐ณ๐ž ๐œ๐š๐ฌ๐ฎ๐š๐ฅ๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ #๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž

I cannot remain silent or calm when my country is being devastated by russians day by day

I am disappointed by the international community’s response to such widespread destruction.

How is it possible to remain indifferent?

The inaction is the position.

โŒ ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ซ๐ฒ ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ž ๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š

๐“๐ก๐ž๐ฒ ๐ก๐š๐ฏ๐ž ๐ง๐ž๐ฏ๐ž๐ซ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ก๐ž๐ฅ๐ ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž๐ข๐ซ ๐ฐ๐š๐ซ ๐œ๐ซ๐ข๐ฆ๐ž๐ฌ. ๐€๐ง๐ ๐ฆ๐ฒ ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž๐ฅ๐ฒ ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐ข๐ง.

๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐š๐œ๐ก ๐ž๐ฑ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ž๐ฏ๐ž๐ง ๐›๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ฆ๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ฉ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ.

๐Ÿ•Š๏ธ #Justice is the key to saving our world

We must hold war criminals accountable

standforukraine #standwithukraine

