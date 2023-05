Ukraine’s victory will be victory for entire free world – Kostin

01.05.2023 11:21

Ukraine’s victory in the war with Russia will be a victory for the entire free world.

Ukraine’s Prosecutor General Andriy Kostin said this on Twitter, according to Ukrinform.

“It’s essential for the world to know the truth about the Russian aggression. Thanked GLOBSEC for their analysis of the war’s impact on society & environment. This war is not just about territories but about values. Ukraine’s victory will be a victory for the entire free world,” he wrote.

On April 27, the GLOBSEC think tank reported that after Russia’s full-scale invasion, Ukraine had become the largest mined territory in the world, surpassing such former frontrunners as Afghanistan and Syria.

