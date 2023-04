Media: Ukrainian Armed Forces Pushed Russians Back In The Dnieper Delta

The invaders fled part of their positions on the Kinburn Spit and the Big Potemkin Island.

26.04.2023

In order to minimize the enemy’s ability to terrorize the de-occupied territories of the Kherson and Mykolaiv regions with shelling, the Ukrainian Defense Forces in the counter-battery mode “clean up” the coastal zones in the Dnieper Delta from Russian positions, writes Stopkor. In this context, the Armed Forces of Ukraine have had some success on the Kinburn Spit and the islands in the floodplains near Kherson.

The current situation on the Kinburn Peninsula, which remains the only still occupied territory of the Mykolaiv region, was told on April 25 by a representative of the Southern Defense Forces, the leading popular channel “Nikolaevsky Vanek”.

https://t.me/vanek_nikolaev/13836

НЕтезисная свідка по югу В целом ситуация остается без ощутимых изменений с обеих сторон, но как всегда – есть нюансы На Косе асвабадители держат группировку, чтобы в случае высадки сразу же иметь возможность там отбить атаку. Населенный пункт Василевка асвабажденные асвабадители спешно покинули кто в пакетах, кто просто отошел южнее или восточнее, учитывая что находиться там невозможно из-за возможного точного огня “слабых хохлов” . Проклятые дяди с СБУ перекрывают воздух и утечки какой-либо важной информации, поэтому если и приходиться бить, то уж как всегда по центрам принятия решений (магазины, АТБ и мирные дома), а уж никак не по тому, что кошмарит эту самую Косу. Ланцеты, которые привезли на юг, на Косу не дают – во-первых давайте скажем честно: к группировке на Косе относятся как к ненужному мусору, который ноет по телефонам своим недородственникам об отпусках, но воевать они как-то не особо горят желанием, потому что результата нет и не будет В Скадовском районе в н.п Лазурное понавозили вояк, слышны взрывы и выстрелы со стороны ближе к морю. Их там сейчас много, их там немного учат, около 40 коллаборантов с разных районов Левого Берега было найдены и идентифицированы именно в Лазурном. Также, “смотрящие”-дурынды с фсб, которые кошмарят Скадовский район тоже там замечены, ездят на белом микроавтобусе, о каждом из них информации хватит чтобы покошмарить их один раз и навсегда 😘 В самом Скадовске есть приказ от “старших” о выезде до 30 апреля, ротация это или нет они пока не знают, но спешу вас расстроить – замены вам с Крыма не будет, потому что её нет. Сам Скадовск опустел явно, местных немного, да и вояки понаворовали в пансионатах, поэтому делать там особо нечего, остались только некоторые мамкины бородачи, о которых писал уже ранее – эти “вояки” воевать не собирались и не собираются. зачем им это? В Олешковском районе продолжаются хаотичные обстрелы Олешек, воровство в Костогрызово, Кардашинке и прочих населенных пунктах. Приезжают другие “смотрящие” в дома, спрашивают в основном про паспорта, и что-то в роде “а зачем вы сидите под обстрелами, точно корректировщики!!!!”. В такой способ нашли аж 0 человек-информаторов из нескольки десятков людей, которых отправили на подвал В Раденске в детском садике и рядом в доме культуры, живут мамкины связисты, около 20-30 орков. Живут… в подвале. Да, ещё с прошлой осени место обитания маленьких крыс это в основном подвалы – ну а вдруг прилетит НАТОвское оружие или дрон какой-то? Эти связисты охраняют три вышки связи, которые находятся в Раденске. По улице Первомайская, Лесная, Виноградная – орки разрушили своими обстрелами несколько домов. Всё это пытаются списать на нас, конечно. Местные отказались давать интервью , корреспонденты орковские уехали, потом приехали снова и записали сами как им выгодно. При въезде в Раденск со стороны Олешек блокпостов нет, охраны в укреп-районах нет. Есть блокпост усиленный в Пролетарке. Движение колон через Раденск нет. Одиночные машины и САУ мотаются туда сюда. Как сообщалось ранее, коллаборанты покинули свои места обитания, но военные – нет. Завозят сюда вагинеров, отправляют на острова (там их встречают какие-то бравые ребята, и оттуда вагинеры очень часто не возвращаются), а также росгвардию, ТрВ. Самые “боеспособные подразделения” держат в тылу, у берега сидят клоуны, которые сначала записывают видосик с островка как там висит расейский флаг (зимой такое было, кстати господин фейк скиньте видео как этот флаг на том же месте горит), а сейчас записывают видосик, как у какого-то Алёшки всё классно и всё спокойно. Мы конечно за него очень рады, но причем Алёшка тут то? Ждём следующее видео с Чаплынки, как там всё спокойно, а потом следующее видео – где-то с Джанкоя. А дальше уже будет не до видео 👀 Проклятые слабые хохлы своими слабыми дроными уничтожили за несколько месяцев несколько десятков лодок и прочих плавающих средств, теперь приходится их воровать в Геническе, но что самое интересно – в Херсонскую область эти лодки не везут. Везут в Крым. почему? а вот не дать проклятым хохлам-нацистам-инструкторам возможность

According to him, the occupiers are trying to keep a certain group of troops on the Kinburn Spit, so that in the event of a Ukrainian landing, they can immediately repel an attack there. However, under the aimed fire of the defense forces from some points on the spit, the enemy was forced to retreat. This refers, in particular, to the positions near the village of Vasylivka on the shore of the Dnieper Bay — this is the northeast of the Kinburn Peninsula, adjacent to the temporarily occupied territories on the left bank of the Kherson region.

“The “liberators” hastily left the village of Vasylivka — some in packages, some simply retreated to the south or east, given that it is impossible to stay there because of the possible accurate fire of “weak Ukres”. The damned “SSU guys” block the air and the sources of any important information, so if the Russians have to hit, then at the “decision-making centers” (shops, ATB and peaceful houses), and not at the force that is terrorizing this very Spit,” the author of the channel notes.

He also noted that the “Lancets”, which the Russians brought to the south, never reached the Kinburn Spit, since the enemy command refers to the grouping on the peninsula as “unnecessary garbage”. Consequently, the occupiers in this area are demotivated and demoralized.

In addition, “Nikolaevsky Vanek” noted certain gains of the Defense Forces in another close area — the islands in the Dnieper floodplains near Kherson. Thus, the fighters of the Armed Forces of Ukraine covered a hostile position on the Big Potemkin Island with fire, as a result of which the Russian “tricolor” installed on the coast of the Old Dnieper, which the invaders proudly displayed, burned to the ground — just like the house where the Russian military men were based.

At the same time, the Russians are obviously afraid of forcing the Dnieper and landing the Armed Forces of Ukraine on the left bank, so they are trying to prevent the Ukrainian Defense Forces from gaining a foothold in the floodplains and terrorize the Kherson Islands with constant random attacks. The video of one of them was published on the evening of April 25 by the DeepState monitoring project.

