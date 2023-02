Ukrainian armored car “Novator” saved the crew after being hit by a Russian kamikaze drone (video)

The Ukrainian specialized armored vehicle “Novator” was hit by the Russian “Lancet” kamikaze drone.

This was reported by the manufacturer of the machine, the company “Ukrainian Armored Technology”, reports the National Industrial Portal .

It is clarified that there are no casualties among the crew of the armored car.

In “Ukrainian Armored Technology” they say that the machine has already arrived to them for repair and will be in service again in a short time

SBA “Novator” is a Ukrainian armored car with a 4×4 wheel formula and a 6.7-liter turbodiesel engine based on a reinforced Ford F-550 chassis. The protection corresponds to the Ukrainian standards of PPSA-4 or PPSA-5.

Photo: Ukrainian Armor

The armored vehicle can overcome water obstacles with a depth of up to 0.75 m and climbs of up to 60% without preparation, as well as develop highway speeds of up to 140 km/h. The range of cross-country is 500 km, on highways – 1000 km.

We previously wrote how “Novator” rescued the crew after a mine detonation with a capacity of about 8 kg of TNT, which exceeds the level of protection declared by the manufacturer.

Armored vehicle “Novator” of the unit of the Defense Forces of Ukraine, blown up by an anti-tank mine during a counterattack. Photo: Ukrainian armored vehicles

