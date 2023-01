Ukrainian military already uses British Sea King helicopters (video)

The Armed Forces have already received and are using Sea King helicopters from Great Britain.

The video with the helicopter was published on Twitter by the Minister of Defense of Ukraine, Oleksiy Reznikov, reports the Industrial Portal .

“Sea King from Great Britain has arrived in his new kingdom near the Black Sea in Ukraine! This is a powerful reinforcement for the Navy of Ukraine. Our cooperation will continue to develop,” the minister wrote.

Reznikov also thanked British Defense Minister Ben Wallace for his help.

About Sea King

The Westland Sea King is a British licensed version of the American Sikorsky S-61 built by Westland Helicopters.

Sea King helicopters of the Armed Forces of Belgium. Photo from open sources

The helicopter is significantly different from the American version with Rolls-Royce Gnome engines, British-made anti-submarine warfare systems and a fully computerized flight control system.

The Sea King was designed for anti-submarine warfare, its transport version was called Commando.

The Sikorsky S-61 is the world’s first amphibious helicopter, which entered service with the US Navy in 1961.

British Defense Minister Ben Wallace announced the transfer of Sea King helicopters to Ukraine at the end of November 2022.

